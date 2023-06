Z balíku smutných zpráv pro Zbrojovku je tu jedna radostná. Její kanonýr Jakub Řezníček (35) téměř jistě zůstane v klubu i po sestupu do druhé ligy! Nejen proto, že má kontrakt na další dva roky. Jde také o to, že je majiteli Václavu Bartoňkovi zavázán a podle informací iSport.cz existuje mezi oběma muži úmluva o budoucím začlenění útočníka do funkcionářských struktur organizace. Více čtěte ZDE