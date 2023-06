Ligové rošády s brankáři

Před rokem na Bazaly dorazil na hostování brankář z Pardubic, byl jím Jiří Letáček, na kterého nedávno Baník uplatnil opci. Teď stejná linka ožívá znovu. Podle informací iSport.cz přestupuje do Ostravy jednadvacetiletý Jakub Markovič, který byl na východě Čech v posledních dvou sezonách zapůjčen z Edenu. Nyní jej Slavia prodává do Slezska bez možnosti zpětného odkupu. Do Pardubic pošlou „sešívaní“ hostovat talentovaného Antonína Kinského. A co bude se zkušeným Janem Laštůvkou? Více čtěte ZDE