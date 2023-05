Bývalý španělský reprezentant Andrés Iniesta v červenci opustí Vissel Kóbe. Japonský klub o odchodu mistra světa a Evropy informoval na webu. Podle médií se Iniesta rozhodl odejít kvůli malému vytížení. „Ještě ale chci hrát fotbal. Cítím, že na to pořád mám. Jedna kapitola končí a uvidíme, co se objeví. Chci ukončit kariéru na hřišti a doufám, že se mi to podaří,“ prohlásil devětatřicetiletý záložník.