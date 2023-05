Saka zůstává v Arsenalu

Anglický reprezentant Bukayo Saka podepsal s londýnským Arsenalem novou dlouhodobou smlouvu. Druhý tým anglické ligy o tom informoval na klubovém webu. „Kanonýři“ délku kontraktu neuvedli, podle britských médii by měl platit do roku 2027. Poslední dvě sezony Saka nastoupil do všech utkání Premier League, v aktuálním ročníku pomohl svému týmu po sedmi letech k postupu do Ligy mistrů 13 góly a 11 asistencemi. „Pro náš další vývoj je klíčové, abychom udrželi v týmu největší talenty. Bukayo je už teď důležitý hráč, navíc oblíbený v kabině. V dalších letech bude mít stále větší roli,“ uvedl trenér Mikel Arteta.