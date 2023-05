Barcelonu po sezoně opustí její současný kapitán Sergio Busquets. Čtyřiatřicetiletý středopolař změní dres poprvé v kariéře, podle spekulací španělských médií by měl jako volný hráč zamířit do Saudské Arábie, podobně jako Cristiano Ronaldo. Španěl tak zakončí své úspěšné působení v katalánském velkoklubu, se kterým získal za 15 let 31 trofejí.