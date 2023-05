Fotbalová Zbrojovka čelí extrémně těžkým zkouškám. Potřebuje zachránit první ligu (klidně přes baráž) a rychle stavět nový konkurenceschopný tým. Chce se říct, že už včera bylo pozdě…K jistým odchodům opor Filipa Součka (návrat z hostování do Sparty) a Michala Ševčíka (přestup do Sparty) přibude další jméno ze záložní řady – Nigerijec Wale Musa Alli (22). Nejmenší hráč soutěže míří do zahraničí! Více čtěte ZDE