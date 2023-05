Horníček prodloužil v Braze

Český brankář Lukáš Horníček prodloužil s Bragou smlouvu do roku 2028. Původní kontrakt by 20letému gólmanovi vypršel na konci příští sezony. Portugalský klub o tom informoval na webových stránkách. Horníček přišel do Bragy v létě 2019 z Pardubic původně na hostování a poté na přestup. Reprezentant do 20 let za A-tým dosud odchytal tři soutěžní zápasy, z toho jeden v portugalské lize loni v květnu. V aktuální sezoně odehrál jeden duel Ligového poháru, další starty přidal za "béčko" Bragy ve třetí nejvyšší soutěži.