Jude Bellingham je podle renomovaného novináře Fabrizia Romana velmi blízko přestupu do Realu Madrid. Španělský gigant by tak měl v souboji o talentovaného záložníka předčít svého semifinálového soupeře v nynějším ročníku Ligy mistrů – Manchester City. V dohledné době by mělo dojít k dohodě, která do budoucna znamená hvězdnou zálohu obhájce milionářské soutěže. Na San Bernabeu by totiž zářilo trio Tschouaméni – Camavinga – Bellingham.