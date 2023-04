Do Bayernu Mnichov přijde po sezoně rakouský reprezentant Konrad Laimer z Lipska, kde mu vyprší v létě smlouva. Úřadující německý šampion se podle listu Bild domluvil s 25letým defenzivním záložníkem na smlouvě do roku 2027. Za Lipsko hraje Laimer od roku 2017, kdy přestoupil ze Salcburku. Bayernu dal podle Bildu přednost před nabídkami Liverpoolu a Chelsea. Do Mnichova chtěl údajně odejít už loni, ale Lipsko ho nepustilo.