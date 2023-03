Syn bývalé brazilské hvězdy Ronaldinha podepsal smlouvu s Barcelonou, v jejímž dresu zářil jeho otec. Osmnáctiletý Joao Mendes už několik týdnů v katalánském klubu trénoval s týmem do 19 let, za který by měl hrát. O podpisu kontraktu dnes bez detailů informovala Barcelona, podle ESPN získal Mendes smlouvu na rok. „Má dobrou nohu,“ uvedl šéf klubu Joan Laporta. Mendes, jenž nastupuje v útoku čí záloze, hrál naposledy za brazilské Cruzeiro, které opustil před rokem.