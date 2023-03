Nečas o svém přestupovém rekord

I na dnešní poměry to je rána. A co teprve v devadesátkách. Když se v roce 1992 fotbalový záložník Radim Nečas stěhoval z ostravského Baníku do pražské Slavie, v Edenu si nachystali tehdy rekordní přestupovou sumu: 24 milionů korun! Bylo to pěkně těžké břímě a unést ho nebyla legrace. „Dostal jsem nálepku. Všude to slyšíte, hlavně na hřištích soupeřů. I od protihráčů,“ ohlíží se třiapadesátiletý kouč. Ve speciálním videorozhovoru vypráví, jak už měl namířeno do Sparty a jaké to bylo, když si pro něho přijela delegace vyslaná slávistickým mecenášem Borisem Korbelem.