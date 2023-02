Mohamed Elneny prodloužil s Arsenalem smlouvu do června 2024. Egyptský záložník je služebně nejstarším hráčem v současném kádru londýnského klubu. Do Anglie zamířil v lednu 2016 z Basileje a během sedmi let v Arsenalu odehrál 155 zápasů, v nich zaznamenal šest gólů a deset asistencí.