Italský fotbalový reprezentant Nicolo Zaniolo odchází z AS Řím do Galatasaraye Istanbul. Podle médií za něj turecký klub zaplatí 15 milionů eur (přes 357 milionů korun) plus bonusy ve výši až pět milionů eur. Třiadvacetiletý záložník dnes odletěl do Istanbulu na lékařskou prohlídku, po níž podepíše smlouvu na čtyři roky.