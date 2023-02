Po letech opouští Letnou a poprvé si vyzkouší zahraniční angažmá. Michal Sáček se po podzimní části první ligy nevešel do kádru pražské Sparty a přestoupil do Jagiellonie Bialystok. V patnáctém týmu nejvyšší polské soutěže se sejde s dalšími Čechy Martinem Pospíšilem a Tomášem Přikrylem. „Je to trochu zvláštní pocit, protože jsem byl dlouho ve Spartě," prohodil Sáček. Více čtěte ZDE