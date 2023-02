Heitinga povede Ajax

Ajax Amsterdam povede do konce sezony jeho bývalý obránce a dosavadní kouč rezervy John Heitinga. Devětatřicetiletý vicemistr světa z roku 2010 mužstvo převzal na pátém místě dočasně po Alfredu Schreuderovi už v minulém týdnu a v neděli slavil ligovou výhru 4:1 nad Excelsiorem Rotterdam. Dnes vedení Ajaxu oznámilo, že Heitinga zůstane u týmu nejméně do konce ročníku. „Jsme přesvědčeni o tom, že je to správné řešení,“ uvedl výkonný ředitel Edwin van der Sar. V ligové tabulce Ajaxu patří čtvrté místo, na vedoucí Feyenoord ztrácí pět bodů.