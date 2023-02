Ke dvěma novinkám vše směřuje na Andrově stadionu po prvním jarním kole, ve kterém Sigma remizovala se Spartou po dobrém výkonu 1:1. Do Polska má namířeno záložník Jan Sedlák, naopak ze Slezska do Olomouce by mohl přijít talentovaný opavský útočník Denis Kramář. Více čtěte ZDE