Maksym Talovjerov odchází ze Slavie na půlroční hostování bez opce do rakouského Lince, kde se potká s Mosesem Usorem. „Vzhledem k tomu, že by Maksym nedostával takovou porci minut na hřišti, kterou ve svém věku potřebuje, je hostování před letním mistrovstvím Evropy do 21 let logickým řešením. Ve hře byly možnosti české i zahraniční, po domluvě s hráčem, který preferoval Linec, ale míří do Rakouska," říká o hostování sportovní ředitel Jiří Bílek.