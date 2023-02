Obránce Matt Doherty si jako první irský fotbalista zahraje za Atlético Madrid. Čtvrtému týmu španělské ligy se upsal do konce sezony poté, co se dohodl na ukončení smlouvy s Tottenhamem. Jednatřicetiletý Doherty působil v Tottenhamu od srpna 2020 a za londýnský celek odehrál 71 zápasů a dal tři branky. Před tím byl deset let hráčem Wolverhamptonu a nastupoval také za Hibernian a Bury.