Co Mojmír Chytil a Slavia? 23letý útočník sice absolvoval úspěšně zdravotní prohlídku, do Prahy se ale zatím nestěhuje. „Nemá z toho zamotanou hlavu, vůbec,“ líčil olomoucký asistent trenéra Jiří Saňák v pořadu Tiki Taka na O2 TV Sport. „Působí na nás dobře. Odstřihnul se od toho.“ Navzdory tomu zimní přestup nevylučuje. Okno je otevřené až do půlky února. „A dokud se nezavře, je to 50 na 50.“