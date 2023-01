Povede se to. Během víkendu by měl norský talent s řeckými kořeny Christos Zafeiris absolvovat zdravotní prohlídku a následně potvrdit přestup do Slavie. Za devatenáctiletého záložníka zaplatí „sešívaní“ kolem padesáti milionů korun, Zafeirisův současný klub Haugesund by měl zároveň participovat deseti procenty ze zisku na případném dalším přestupu. Více čtěte ZDE