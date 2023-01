Zdálo se to být jako zakonzervovaná záležitost. Opakovaná jednání o možném přestupu Mojmíra Chytila ze Sigmy do Slavie k výsledku nevedla, produktivní útočník v lednu zahájil zimní přípravu v Olomouci a mělo se za dané, že na Hané dohraje minimálně sezonu. K tomu ale nakonec vůbec dojít nemusí. Podle informací redakce iSport.cz totiž Chytil míří do Prahy, kde v pondělí podstoupí zdravotní prohlídku. Ve hře zůstávají dva scénáře. Více čtěte ZDE