Situace West Hamu by se dala přirovnat k blížícímu se průšvihu. V klubu všichni od Davida Moyese po poslední uklízečku věřili, že v druhé polovině ledna se tým bude vyhřívat na pozicích, odkud se postupuje do pohárové Evropy. Realita je ale naprosto odlišná. Kladiváři po prohře 0:1 s Wolverhamptonem klesli do pásma sestupu. Na London Stadium se proto stěhuje první velká posila Danny Ings, ale jeho příchodem to zřejmě nekončí. Více čtěte ZDE