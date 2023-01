Slovenský fotbalista Martin Košťál už po půl roce opouští Olomouc. Šestadvacetiletý záložník se podle klubového webu dohodl se Sigmou na předčasném rozvázání smlouvy. Zamířit by měl do klubu Sandecja Nowy Sacz z druhé polské ligy. Košťál na Hanou přišel jako volný hráč po konci angažmá ve slovenské Seredi, ale v olomouckém dresu zasáhl pouze do dvou prvoligových zápasů. Slovenský křídelník jednou nastoupil v domácím poháru a třikrát za druholigový B-tým Sigmy.