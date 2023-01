Stalo se v den, kdy Cristiano Ronaldo přestoupil do saúdskoarabského Al-Nassr. Jenže tento přestup, který logicky v pozornosti zapadnul, by mnozí fanoušci postavili výš. Španělský útočník Lucas Pérez vyměnil dres prvoligového Cádizu, kde patřil do základní sestavy, za třetiligové Deportivo La Coruňa. Své rozhodnutí umocnil třiačtyřicetiletý hráč tím, že se z půlky vyplatil ze smlouvy v týmu La Ligy. Více čtěte ZDE