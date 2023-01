SK Líšeň to zřejmě s útokem na boj o postup mezi elitu myslí vážně: po vzoru prvoligistů (Baník, Bohemians, České Budějovice, Hradec Králové, Slovácko, Olomouc, Teplice) vyrazí brněnský klub poprvé v historii na zimní soustředění do Turecka. V Antalyi stráví kádr složený z „poloprofesionálů“ v únoru týden. Již bez 26letého gabonského záložníka Guye Retena Elekany, který míří do béčka ostravského Baníku. Více čtěte ZDE