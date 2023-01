Malinovskij do Marseille

Ruslan Malinovskij bude do konce sezony hostovat v OIympique Marseille. 29letý ukrajinský záložník přišel z Bergama a součástí dohody je i opce na přestup. Detaily transferu nebyly zveřejněny, ale podle francouzských médií by přestup měl být při naplnění předem daných podmínek automatický. V takovém případě by Olympique za Malinovského zaplatil 10 milionů eur (asi 240 milionů korun). Malinovskij působil v Bergamu od roku 2019, kdy přišel z Genku. Za Atalantu bývalý hráč Doněcku odehrál 143 zápasů a dal 30 branek. V tomto ročníku se v 15 duelech prosadil jednou.