V Olomouci, krásném univerzitním městě, by chtěl žít a pracovat snad každý, jen Mojmír Chytil by radši do Prahy. Jenže to nejde. Zatím. Proč je jeho přestup ze Sigmy do Slavie tak zapeklitý, a může se vůbec ještě povést? „Sešívaní“ mezitím svěří pozici útočníka Micku van Burenovi a Václavu Jurečkovi tím spíš, když jiná posila Emmanuel Yeboah neprošel zdravotní prohlídkou a vrací se zpátky do Kluže. A bude se sledovat, jestli se během zimy stav věcí přece jen nezmění.

