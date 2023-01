Baník: 50 milionů za Sora, další od Celtiku? Hapal nechce změny, ale...

Krásný začátek nového roku 2023 pro Václava Brabce a jeho Baník. Jakmile byl zpečetěn transfer Yiry Sora do Genku, mohl majitel ostravského klubu uspořádat oslavnou party. Ke třiceti původním milionům za přestup do Slavie totiž Nigerijec přivede do kasy na Bazalech ještě zhruba dvacet jakožto patnáctiprocentní podíl ze zisku z dalšího obchodu. Zatím to však žádné posilování Slezanů nerozproudilo, kouč Pavel Hapal má k dispozici stejný kádr jako na podzim. A je s tím spokojen.