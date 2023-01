Cools končí v Jablonci

Jablonec před startem lednové fáze zimní přípravy na jarní část sezony opustil pravý bek či záložník Dion Cools. Šestadvacetiletý malajský reprezentant, který přišel na sever Čech v září jako volný hráč, se podle klubového webu vrací blíže k vlasti a míří do thajského celku Buriram United. Cools se po příchodu do Jablonce zabydlel v základní sestavě a zasáhl do osmi ligových zápasů. Na severu Čech ale zůstal jen pár měsíců. „Jsem rád, že Jablonec projevil zájem, abych tu zůstal a pokračoval. Nakonec jsem se ale rozhodl přijmout výzvu v novém působišti. Moc mi budou chybět spoluhráči a lidé okolo klubu. Je úžasné, že jsme si dokázali vytvořit tak dobré vazby za tak krátkou dobu,“ citoval jablonecký web Coolse.