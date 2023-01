Do sparťanského áčka přicházejí hráči ze zahraničí, ti tuzemští naopak opouštějí béčko. Podle informací redakce iSport.cz míří na dlouhodobé hostování do Mladé Boleslavi krajní bek Martin Suchomel, po záložníkovi Petru Pudhorockém zase mocně touží v Hradci Králové. Jednání jsou na dobré cestě, brzy by oba přesuny měly být dotaženy. Více čtěte ZDE