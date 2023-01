Chorvatský obránce Dejan Lovren se po téměř deseti letech vrátil do Lyonu. Vicemistr světa z roku 2018 a bronzový medailista z nedávného šampionátu v Kataru podepsal ve staronovém působišti smlouvu do června 2025. Třiatřicetiletý Lovren přišel do Lyonu z Petrohradu, kde hrál od roku 2020. Za Olympique nastupoval poprvé v letech 2010/13, následovala angažmá v Southamptonu a Liverpoolu.