Mluvilo se o tom už během světového šampionátu, od pátku to má i oficiální punc. Cristiano Ronaldo se coby volný hráč upsal klubu Al-Nasr FC, smlouvu má do léta 2025 a podle zahraničních médií si ročně přijde na astronomických 200 milionů eur (přes 4,8 miliardy korun). Úchvatnou kariéru ovšem končí v Saúdské Arábii, daleko od fotbalově nablýskané Evropy a Ligy mistrů. Až nedůstojně, chtělo by se říct… Více čtěte ZDE