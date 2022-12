Český obránce Filip Twardzik se po roce vrátil do Trnavy. Devětadvacetiletý stoper bude ve Spartaku na jaře hostovat z Lince, kam před rokem ze slovenského celku přestoupil a podepsal tam smlouvu do roku 2025. Bývalý mládežnický reprezentant stihl za LASK odehrát jen pět soutěžních zápasů. V březnu si přetrhl vaz v kotníku a po nucené pauze a změně trenéra se už do sestavy neprosadil.