Slavia potvrdila na svém webu odchod nigerijského útočníka Yiry Sora do Genku. Aktuální lídr belgické ligy informoval o transferu už ve středu s tím, že s dvaadvacetiletým hráčem podepsal smlouvu do roku 2027. Sor přišel do Slavie zhruba před rokem z Baníku Ostrava a jméno si udělal především v evropských pohárech. V play off minulého ročníku Evropské konferenční ligy pomohl Pražanům k postupu do čtvrtfinále šesti góly v šesti zápasech.