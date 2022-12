Slovácko posílil Kim z Dukly

Vedení Slovácka se dohodlo na přestupu Seung-Bin Kima. Jihokorejský ofenzivní hráč míří do týmu kouče Martina Svědíka z druholigové Dukly Praha. Na Slovácku se dohodl na smlouvě do konce června roku 2026, ve středu absolvuje lékařskou prohlídku. „Jedná se o talentovaného hráče, kterého sledujeme delší dobu. V Česku je již několik let a věříme, že je to vhodný hráč, který na sobě chce pracovat a rozvíjet se. Jsme přesvědčeni o jeho kvalitách a předpokladu zapadnout do našeho systému hry," řekl pro klubový web sportovní ředitel Slovácka Veliče Šumulikoski. Kim v této sezoně druhé nejvyšší české soutěže naskočil do 15 zápasů, v nichž vstřelil čtyři góly.