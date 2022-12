Útočník Cody Gakpo je blízko podpisu smlouvy s Liverpoolem. „Dosáhli jsme dohody o navrhovaném přestupu Codyho Gakpa,“ informoval na Twitteru klub PSV Eindhoven. 23letý útočník by měl brzy odcestovat do Anglie, kde se doladí poslední detaily. O nizozemského reprezentanta měl přitom už dlouhodobě zájem Manchester United, jednání ale nakonec ztroskotala. Liverpool by měl za Gakpa zaplatit 44 milionů liber (asi 1,1 miliardy korun).