V první polovině sezony se obul do kopaček pro nejzajímavějšího mladého hráče FORTUNA:LIGY. Ofenzivní záložník Michal Ševčík v dresu Brna ohromil sedmi góly a pěti asistencemi, patří mezi nejproduktivnější hráče soutěže. Logicky tak k sobě přitáhl movité zájemce. Co bude dál? „Michal dohraje sezonu ve Zbrojovce,“ potvrdil hráčův agent Pavel Paska ze společnosti IMS. Úderem léta pak podle informací deníku Sport dojde k přesunu do Sparty.

