O budoucnosti Cristiana Ronalda po MS v Kataru není dosud jasno. „Koukal jsem na kluby v top pěti evropských ligách, kdo by Ronalda mohl zaplatit, komu by se mohlo vyplatit fotbalově i marketingově ho v týmu mít, aby se jednalo o nějaký balanc. Upřímně jsem nenašel pro Ronalda žádný tým, který by o něj měl mít tak enormní zájem,“ říká fotbalový expert Jakub Podaný. Podívejte se na video.