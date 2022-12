Bývalý kapitán fotbalové reprezentace Vladimír Darida potvrdil, že po sedmi a půl letech opouští Herthu Berlín a přestoupil do Arisu Soluň. „Moje rodina i já jsme se v Berlíně vždy cítili jako doma. Hertha bude mít napořád místo v našich srdcích. Nyní přišel ten správný čas na změnu. Chci zažít nové věci v jiné zemi. Děkuji všem fanouškům Herthy za podporu během těch let. Byla to radost,“ uvedl Darida.