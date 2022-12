Rošáda ve Spartě? Asistent Nörgaard může dostat zelenou k odchodu, ale...

V létě přicházeli do Sparty jako úderná jednotka. Brian Priske převzal letenský tým společně s asistentem Thomasem Nörgaardem, u kterého bylo předem zjevné, že bude mít výrazné kompetence. Odborník, jenž měl na starost především ofenzivu, by ale už po půl roce mohl Prahu zase opustit. Na stole mu totiž leží nabídka ze Sönderjske, kde by mohl plnit roli hlavního kouče. Sparta mu podle informací redakce iSport.cz vystaví zelenou v případě, že se domluví na příchodu jiného asistenta, o kterého Priske stál už v létě. Jednání běží.