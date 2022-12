Jestliže by někde měla mít Sparta personální nedostatek, tohoto postu se to rozhodně netýká. Brankářů mají na Letné až příliš mnoho. To by se ovšem od jara mohlo změnit, podle informací redakce iSport.cz má totiž Jablonec velký zájem o Vojtěcha Vorla. Ve hře je hostování i tvrdý transfer, šestadvacetiletý gólman totiž v rudém plní až roli trojky. Více čtěte ZDE