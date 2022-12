Jaroslav Svozil bude pokračovat v Baníku, kde podepsal novou roční smlouvu. „Strašně si vážím toho, že mi Baník i přes to nepříjemné zranění nabídl novou smlouvu. Já osobně cítím, že jsem ještě klubu nevrátil a neodvedl vše, s čím jsem tu šel. Doufám, že se co nejrychleji vrátím na hřiště,“ uvedl Svozil, jehož rekonvalescence má jít do finiše.