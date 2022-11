Mosquera prodloužil v Plzni

Záložník Jhon Mosquera v pátek podepsal s Plzní nový kontrakt na další dva roky. 32letý Kolumbijec zamířil do Viktorie před rokem a půl z Liberce. „Cítíme z něj obrovskou motivaci navázat na předchozí úspěchy a odvádět na hřišti maximum," řekl sportovní ředitel klubu Daniel Kolář. „Přišel jsem do Viktorky, abych vyhrával tituly. Na začátku mi to hodně lidí nevěřilo, ale já prostě cítil, že na to máme a dokázali jsme to," řekl Mosquera, který si s Plzní zahrál i základní skupinu Ligy mistrů. „To jsou momenty, kvůli kterým hraji fotbal. Chci se maximálně připravit na každý zápas a věřím, že společně ještě budeme velmi úspěšní,“ uvedl Jhon Mosquera.