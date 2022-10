Kam mohl odejít Karabec?

Jedním z nejviditelnějších hráčů při sobotním vítězství Sparty nad Pardubicemi byl záložník Adam Karabec, jenž se přitom na trávník dostal až z lavičky náhradníků. Trenér Ivan Hašek se v pořadu Ligový insider zamýšlí nad jeho celkovou situací, kdy nenaplňuje naděje, které do něho Sparta vkládá. A prozrazuje, že těsně před koncem přestupního termínu byl zainteresován na možném odchodu exotickým směrem. „Myslím, že to není špatný nápad dát ho někam na rok, do takové soutěže. Přál bych mu posun, přešlapuje na místě,“ říká a konkrétně odkrývá, o jaký klub i podmínky šlo. „Sparta si mohla říct prakticky o cokoli…“ Podívejte se ve videu...