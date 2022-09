Odchod z Pardubic

Pardubický klub ukončil smlouvu s Martinem Tomlem. Šestadvacetiletý obránce následně zamířil na Slovensko do Zlatých Moravců, kde podepsal roční kontrakt s opcí na další sezonu. Poslední tým české ligy o tom informoval na webu. „Měli jsme s Martinem dohodu, že pokud se nedostane do základní sestavy a bude mít zajímavou nabídku, uvolníme ho. To teď nastalo, rozvázali jsme smlouvu, rozešli se jako přátelé a budeme mu držet palce v další fotbalové kariéře,“ uvedl pardubický sportovní ředitel Vít Zavřel.