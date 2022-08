Ve středu se Real Madrid utká o evropský Superpohár s Frankfurtem, v jehož kádru pro zápas nejspíš bude scházet záložník Filip Kostić. 29letý srbský reprezentant jedná o přestupu do Juventusu. Kostić zamířil do Frankfurtu v létě 2019 za 6 miliomů eur z Hamburku, za Eintracht od té doby naskočil do 172 zápasů, dal 33 gólů a zaznamenal 64 asistenců. V minulém ročníku s ním vyhrál Evropskou ligu.