Chilský útočník Alexis Sánchez se dohodl na ukončení smlouvy v Interu Milán a jako volný hráč míří do Olympique Marseille. V novém působišti by měl třiatřicetiletý fotbalista podle médií podepsat smlouvu do roku 2024. Sánchez přišel do Interu v roce 2019 z Manchesteru United a ve 109 zápasech vstřelil 20 branek. Podílel se na titulu v roce 2021, ale v minulé sezoně už ztratil místo v základní sestavě.