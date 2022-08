Zástupci Manchesteru United se podle The Athletic zajímají o záložníka Adriena Rabiota z Juventusu. Anglický klub se od začátku přestupového období pokouší získat středního záložníka Frenkieho de Jonga z Barcelony, ale jednání se nedaří dotáhnout do konce. Proto nyní uvažuje o 27letém francouzském hráči, který má v Juventusu smlouvu do konce čevna 2023.