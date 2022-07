Brankář fotbalové reprezentace do 21 let Vítězslav Jaroš bude v nadcházející sezoně hostovat z Liverpoolu ve Stockportu. Nováček čtvrté anglické ligy potvrdil dohodu s dvacetiletým gólmanem na klubovém webu. „Je to výjimečný talent, který má na svůj věk i velké zkušenosti z dospělého fotbalu. Jsme nadšení, že se rozhodl společně s Liverpoolem rozvíjet svou kariéru u nás,“ uvedl sportovní ředitel Stockportu Simon Wilson.