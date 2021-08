Za splněný sen označil Cristiano Ronaldo přestup z Juventusu do Manchesteru United. Návrat na Old Trafford věnoval bývalému trenérovi „Rudých ďáblů“ Alexi Fergusonovi. Bývalý obránce United Rio Ferdinand se už zamýšlel nad tím, jestli by CR7 měl v novém klubu kopat standardní situace. Čísla z posledních sezon totiž jdou proti němu…

